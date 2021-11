KrF: No hastar det at Noreg innfører karantene eller flystans frå land sør i Afrika

innenriks

EU-kommisjonen foreslo tidlegare fredag stans i all flytrafikk frå land sør i Afrika i samband med den nye koronavirusvarianten som er oppdaga i området.

Storbritannia, Italia og Tyskland har no innført dette.

– På to veker har den nye varianten vorte dominerande i desse landa, det viser at tida er heilt avgjerande for å stoppe mutanten, seier Ropstad, som no er justispolitisk talsperson i partiet.

Det er ikkje direktefly frå dei seks landa Sør-Afrika, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe og Botswana - til Noreg.

– Ingen er trygge før alle er trygge

KrF har gjennom pandemien ei rekkje gonger sagt at vaksinasjonsgrada må opp i heile verda, og ikkje berre i dei vestlege landa. Ropstad ber Noreg og andre høginntektsland om å sørgje for at fleire vaksinar no går til dei afrikanske landa.

– Egoisme er det den beste oppskrifta for å forlengje pandemien, ikkje å stoppe han. Ingen er trygge før alle er trygge, seier han.

Medan Afrika i slutten av oktober hadde fullvaksinert 6 prosent av befolkninga, hadde 70 prosent av høginntektslanda vaksinert meir enn 40 prosent av eiga befolkning.

FHI jobbar med risikorapport

Det er uvisst om den nye virusvarianten B.1.1.529, som har minst 30 mutasjonar i spikeproteinet, vil gjere folk sjukare enn tidlegare variantar, og om vaksinane vil verke dårlegare på han. Dette blir no kartlagt i Sør-Afrika.

Det norske Folkehelseinstituttet jobbar på eige initiativ med ein risikorapport, som truleg kjem i helga. Dei opplyser at dei er i gang med å tenkje på tiltak for å hindre spreiing av varianten, men at det er for tidleg å seie kva som er relevant.

NTB har bede Helse- og omsorgsdepartementet om ein kommentar til om det er aktuelt med innreisetiltak i Noreg, men har førebels ikkje fått noko svar.

