innenriks

Sør-aust politidistrikt opplyste klokka 11.18 på Twitter at nødetatane var på veg til eit område nedanfor Knutehytta i Kongsberg etter at dei hadde fått melding om at ein person ropte om hjelp.

Like før klokka 12.30 hadde dykkarar frå brannvesenet henta mannen opp av vatnet, og nødetatane dreiv gjenoppliving på staden.

– Mannen er frakta av redningshelikopteret til Ullevål sjukehus. Pårørande er varsla, skriv politiet.

(©NPK)