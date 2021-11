Nakstad: Ny virusvariant ikkje nødvendigvis farlegare

innenriks

Virusvarianten ser ut til å ha teke over for deltavarianten i Sør-Afrika.

– Det inneber ikkje nødvendigvis at du blir meir sjuk, eller at vaksinen ikkje verkar. Men ein er litt bekymra for om vaksinen er like effektiv, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han forklarer det med at endringar på tuppen av piggproteinet gjer det vanskeleg for antistoff å feste seg.

– Dette er ein variant som har vorte kartlagd best i Sør-Afrika, der han har spreidd seg, særleg blant studentar. Innan fjorten dagar vil ein ha kartlagt dette endå betre og kan seie litt meir om det, seier Nakstad til NRK.

