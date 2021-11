Nakstad fryktar at ny variant kan utkonkurrere delta

innenriks

Den assisterande helsedirektøren ser no med uro på den nye virusvarianten B. 1.1.529.

– Det er for tidleg å seie korleis denne nye virusvarianten vil spreie seg, og i kva grad den kan påverke oss i Noreg, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

– Men vi må vere førebudde på at han kan få betydning og leggje planar ut frå det. Og det er eit arbeid vi gjer fortløpande, allereie i dag.

Spreier seg raskt

Den nye virusvarianten spreier seg no raskt i Guateng-provinsen i Sør-Afrika. Ifølgje Nakstad gjeld dette særleg i studentmiljø.

– Det som er urovekkjande, er at han har utkonkurrert deltavarianten på kort tid i denne regionen, seier Nakstad.

Samtidig har varianten mutasjonar som er samsvarande med auka smitte.

Det som derimot er usikkert, er om den nye varianten vil gjere folk sjukare enn tidlegare variantar, og om vaksinane vil verke dårlegare på han.

– Dette blir kartlagt intensivt i Sør-Afrika, seier Nakstad.

– Kanskje får vi vite meir dei neste to vekene om vaksineeffekt og helsesvikt.

Kan utkonkurrere delta

Nakstad understrekar at det ikkje er sikkert at den nye varianten vil spreie seg veldig raskt globalt.

– Men det er sannsynleg at han no finst i fleire land enn vi er klar over. Viss han er vesentleg meir smittsam, så vil han antakeleg utkonkurrere deltavarianten i stadig fleire land, seier Nakstad til NTB.

Helsetoppen påpeikar at vi har vore i liknande situasjonar før – både då alfavarianten kom og då deltavarianten kom.

– Det er ikkje overraskande at det kjem mutasjonar som endrar eigenskapar ved viruset på denne måten. Men det er for tidleg å seie om dette vil påverke koronahandteringa i verda, og det er for tidleg å seie om vaksineeffekt og innleggingar vil bli påverka viss dette nye viruset spreier seg, forklarer han.

Uvisse om vaksineeffekt

I eit intervju med NRK understrekar Nakstad at det ikkje er sikkert at B. 1.1.529 gjer folk sjukare.

– Det er ikkje sikkert at vaksineeffekten endrar seg vesentleg med denne nye mutasjonen, fastslår Nakstad.

– Men antakeleg er det ein generell auka smitte med den nye varianten, sidan den openbert har utkonkurrert delta ganske raskt, seier han.

