Noreg opnar for å dele vaksineoppskrifter med fattige land

Noreg leiar Trips-rådet i Verdshandelsorganisasjonen (WTO). Der har det komme forslag om å gi vaksineoppskriftene patentunntak slik at dei kan delast med fattige land og produserast der.

Det er noko Noreg, USA og andre land lenge kjempa mot, men tidlegare i år opna først USA og så Solberg-regjeringa for å snu i saka. No seier utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG at Noreg støttar det viss det blir oppnådd konsensus om det i WTO.

– Vi har vedteke at Noreg kan støtte unntak frå Trips-avtalen for patent på covid-19-vaksinar, viss det er del av eit kompromiss, seier Huitfeldt.

Delinga av vaksineoppskriftene kan få stor betydning for å stoppe pandemien i land som har låg tilgang på vaksinane. Det har vorte aktualisert ved spreiinga av den nye virusvarianten i Sør-Afrika.

