Ny koronavariant skaper debatt om innreisereglane

innenriks

Frå natt til fredag fekk personar frå område utanfor EU, EØS, Schengen og Storbritannia moglegheit til å reise til Noreg igjen, takka vere endringar i innreisereglane. Men det er framleis strenge innreisetiltak for dei som kjem.

Samtidig foreslo EU-kommisjonen fredag stans i all flytrafikk frå land sør i Afrika i samband med den nye koronavirusvarianten som er oppdaga i området, og fleire europeiske land har allereie innført restriksjonar.

Strenge reglar

– Det er bra at EU har uttalt at dei kjem til å stanse all flytrafikk frå dei landa der den nye varianten er påvist, og det forventar eg at regjeringa følgjer opp med strengare kontroll av personar frå dei landa som kjem til Noreg, skriv helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, i ein e-post til NTB.

Han meiner regjeringa raskt bør komme med tiltak som hindrar at den nye varianten kjem til Noreg.

– Alle som kjem frå utlandet, skal kontrollerast på grensa. Då forventar eg at styresmaktene følgjer opp dei som har vore i landa med påvist smitte av den nye virusvarianten, med testing og kontroll.

Nye innreisereglar

Dei nye innreisereglane vart vedtekne av regjeringa førre veke. Personar over 18 år som kjem til Noreg og ikkje er anten fullvaksinert eller har gått gjennom sjukdomsforløp med covid-19 dei siste seks månadene og kan dokumentere dette gjennom koronasertifikat, skal ved innreise ha ein attest som viser negativ test for SARS-CoV-2.

Alle personar over 18 år må òg i karantene i ti dagar, som kan avkortast med negativ PCR-test etter tre døgn. Men det synest heller ikkje Høgre er godt nok.

– Fram til midnatt i dag hadde ikkje personar frå desse landa tilgang til Noreg. Eg stussar over at regjeringa ikkje har vurdert å utsetje iverksetjinga av denne liberaliseringa for dei aktuelle landa, seier justispolitisk talsperson Sveinung Stensland.

– Når ein jobbar med beredskap, må ein òg evne å handle førebyggjande når det er nødvendig. Eg er derfor òg overraska over at regjeringa tilsynelatande ikkje har vurdert å stramme inn på linje med andre land, og så heller opne opp igjen viss meir kunnskap tilseier at det er forsvarleg, seier han.

Få flyge

Også Kjell Ingolf Ropstad, som no er justispolitisk talsperson i KrF, meiner at regjeringa burde stengje grensene for folk frå dei utsette landa i Afrika.

– På to veker har den nye varianten vorte dominerande i desse landa, det viser at tida er heilt avgjerande for å stoppe mutanten, seier Ropstad.

Det er ikkje direktefly frå dei seks landa – Sør-Afrika, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe og Botswana – til Noreg.

Åtvarar mot reiserestriksjonar

Det vil ta fleire veker før ein forstår den nye koronavarianten, seier Verdshelseorganisasjonen (WHO) i ei fråsegn fredag. Dei åtvarar mot ei rask innføring av reiserestriksjonar.

– WHO tilrår at land held fram med å føre ein risikobasert og vitskapleg politikk når ein innfører reiseavgrensingar, seier talsmann Christian Lindmeier.

Vaksineprodusenten Biontech/Pfizer meiner ein vil få data om kor mykje varianten påverkar effekten av vaksinane i løpet av eit par veker.

Sørafrikanske helsestyresmakter meiner varianten har ført til ein stor smitteauke i landet, særleg rundt storbyane Johannesburg og Pretoria.

(©NPK)