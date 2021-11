innenriks

– Han samtykkjer til varetektsfengsling, som kravd av politiet. I det ligg det ikkje noka erkjenning av skuld, men er eit uttrykk for at han innser at politiet har behov for å få etterforska denne saka no, seier forsvararen til mannen, advokat Jon Kvanvik, til NTB.

Den sikta mannen i 30-åra blir kravd varetektsfengsla i Oslo tingrett fredag. Spørsmålet blir behandla som kontorforretning, noko som inneber at det ikkje blir halde rettsmøte når fengslingskravet skal behandlast.

(©NPK)