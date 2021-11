Sikta mann varetektsfengsla i fire veker etter knivdrapet på Rodeløkka

innenriks

Mannen vart i Oslo tingrett varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod.

– Han samtykkjer til varetektsfengsling, som kravd av politiet. I det ligg det ikkje noka erkjenning av skuld, men det er eit uttrykk for at han innser at politiet har behov for å få etterforska denne saka no.

Det sa forsvararen til mannen, advokat Jon Kvanvik, til NTB før rettsavgjerda vart kjend.

Den sikta mannen i 30-åra vart kravd varetektsfengsla i Oslo tingrett fredag. Spørsmålet vart behandla som kontorforretning, noko som inneber at det ikkje vart avhaldent rettsmøte då fengslingskravet vart behandla.

Både den sikta og mannen som vart funnen kritisk skadd i inngangspartiet til hybelblokka Anker Apartment på Rodeløkka i Oslo natt til onsdag, er i 30-åra og norske statsborgarar.

Det er ein relasjon mellom dei, men politiet ønskjer ikkje å utdjupe kva slags relasjon. Begge er såkalla kjenningar av politiet.

Opplysningar i saka tilseier at gjerningspersonen og avdøde skal ha vore i konflikt med kvarandre. Sikta er tidlegare domfelt fleire gonger, også for vald, ifølgje VG.

(©NPK)