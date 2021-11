Skot avfyrt mot leilegheit i Oslo – ingen arresterte

innenriks

– Klokka halv to fekk vi melding om smell, og like etter ringde bebuaren og varsla om at det var skote mot leilegheita hans. Patruljar som kjem til staden, stadfestar at det er skote og ser skotskadar på bygningen, seier operasjonsleiar Bjørn Gunnar Nysæter Oslo-politiet til NTB.

Ingen er så langt arrestert for skytinga, som politiet meiner ikkje var tilfeldig.

– Vi meiner det er ein relasjon mellom dei involverte, seier Nysæter.

Han legg til at politiet ikkje har fått kontakt med bebuaren i leilegheita det vart skote mot.

– Vedkommande seier seg uskadd, men vi har ikkje hatt kontakt med bebuar etter at vi snakka med vedkommande på telefon.

Det er ikkje kjent kor mange skot som vart avfyrte, men politiet opplyser at det er meir enn eitt skot.

Fredag morgon melder politiet på Twitter at det operative søket og at arbeidet på åstaden er avslutta.

– Det er gjennomført avhøyr og innhenta spor, utan at desse blir kommenterte nærare førebels. Det er framleis ikkje arrestert nokon i saka. Arbeidet vil halde fram utover dagen, blir det opplyst.

