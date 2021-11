innenriks

Bergens Tidende har fått innsyn i rapporten.

Det kjem mellom anna fram at Arbeidstilsynet meiner «det ikke er gjennomført tilstrekkelige systematiske tiltak for å forebygge vold og trusler og ivareta sikkerheten for ansatte».

Tilsynsrapporten er delvis sladda, ifølgje avisa.

Den 20. september knivstakk ein mann i 30-åra to kvinner på Nav-kontoret på Årstad i Bergen. Marianne Amundsen (57) døydde av skadane, medan ei anna kvinne vart skadd.

