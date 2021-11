innenriks

Det kunngjorde partileiar Audun Lysbakken i SV på ein pressekonferanse måndag.

Arbeidet med ei tannhelsereform skal òg sparkast i gang, og billigare SFO, sa Lysbakken. I tillegg blir det omstridde kuttet i brillestøtta for barn reversert.

– Avtalen betyr meir å leve av for mange uføre, fattige familiar og menneske som vart ramma av det usosiale kuttet til høgresida. Avtalen betyr at dei på toppen må betale meir skatt, medan vi set i gang to store, nye velferdsreformer, sa Lysbakken.

(©NPK)