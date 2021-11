Halvparten av dei eldre har ikkje fått tredje vaksinedose

innenriks

Helsestyresmaktene har bede kommunane få opp tempoet når det gjeld tredjedosevaksinering. Viss ikkje, rekk dei ikkje målet om å vaksinere alle over 65 med ein oppfriskingsdose før jul.

Men til no har under halvparten, 47,6 prosent, fått ein tredje dose, viser ferske tal frå Folkehelseinstituttet (FHI) som NTB har fått tilgang til.

Det betyr at det framleis står litt over 500.000 personar frå 65 år og oppover i denne vaksinekøen.

– Kommunane er klar over at ein tredje dose til dei eldre og ein første dose til dei uvaksinerte vaksne har høgaste prioriteten no. Både Folkehelseinstituttet og helseministeren har gitt klar beskjed om dette, seier FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB.

Éin av tre

Tredjedosevaksinering er rekna som viktig for å kunne bremse eit eventuelt utbrot av den nye omikronvarianten.

Fredag gav statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommunane klar beskjed om å halde fram vaksinasjonen med full styrke.

– Det viktigaste er å gi ein tredje dose til dei over 65 år, etter det må dei halde fram med dei ned til 45 år, sa Støre.

Tredjedosevaksineringa skaut likevel først fart i byrjinga av november.

I aldersgruppa 65–74 år har under éin av tre, 30,7 prosent, fått ein oppfriskingsdose av vaksinen.

I aldersgruppene 75–84 år og 85+ er andelen som har fått ein tredje dose, høvesvis 69,7 og 67,3 prosent.

– Nølande

Sjølv om det ikkje er nokon mangel på vaksinar, har oppslutninga om den tredje dosen vore litt meir nølande, ifølgje Aavitsland.

– Men vi reknar med at det ordnar seg etter kvart. Kommunane har ganske god kapasitet til å vaksinere, men det varierer litt mellom kommunane, og det er krevjande å skaffe personell, seier han.

Nokre kommunar har også teke ned dei store vaksinasjonssentera sine, men desse er no rigga opp igjen, opplyser FHI-overlegen.

– Så skal vi hugse at kommunane i oktober brukte mykje ressursar på influensavaksinasjon med om lag 1,5 millionar dosar, seier han.

Korta ned

FHI har korta ned den tilrådde tida mellom den andre og den tredje dosen frå seks til fem månader.

– Dermed skulle dei aller fleste over 65 år vere klar for tredje dose, seier Aavitsland.

Ifølgje tala til FHI er i alt 541.222 personar registrerte som vaksinerte med tredje dose.

Av desse er 459.767 personar 65 år eller eldre. Ifølgje SSBs statistikk for 2021 utgjorde desse aldersgruppene i alt 965.742 personar.

