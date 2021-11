Koronapress på helsevesenet bekymrar fleire

innenriks

I veka som gjekk sa sju av ti nordmenn, 71 prosent, at dei har tillit til at dei vil få tilstrekkeleg behandling av helsevesenet om dei skulle bli smitta av koronaviruset. 15 prosent har ikkje tillit til dette, viser tal frå Norsk koronamonitor frå Opinion.

Tilliten er no 6 prosentpoeng under snittet for pandemien.

– Sjølv om folk flest framleis har høg tillit til å få behandling i helsevesenet, er tilliten på sitt lågaste nivå sidan mars i fjor, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Ein av tre nordmenn seier dei er bekymra for å bli smitta. Det er ein auke på 5 prosentpoeng frå oktober. Samtidig oppgir 56 prosent at dei er bekymra for at nokon i familien blir smitta. Det er 13 prosentpoeng fleire enn i oktober.

Folkehelseinstituttet skriv i risikorapporten sin søndag at den nye koronavarianten truleg er meir smittsam, men at det ikkje er sannsynleg at den fører til meir alvorleg sjukdom. Det er framleis uvisst om vaksinane vernar like godt mot han.

Innleiande studiar tyder på at omikron-varianten kan gi auka fare for at folk som allereie har hatt korona, får viruset igjen, opplyste WHO søndag.

Tysdag skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) orientere Stortinget om koronasituasjonen.

