KrF hardt ut mot statsbudsjettet

Kjell Ingolf Ropstad seier han er skuffa over at SV og regjeringa no kuttar fritidskortet for barna som treng det aller mest.

– Regjeringa og SV vel å fjerne fritidskortet som skal gi barn og unge mellom 6 og 18 år høve til å delta på fritidsaktivitetar. Dei vel altså å la barn som fell utanfor, betale. Det synest eg er heilt ufatteleg, seier Ropstad.

– Det er merkeleg at ei regjering som seier at ho prioriterer vanlege folk, kuttar i fritidskortet for barn, legg han til.

I tillegg er KrF lite fornøgd med at regjeringa vel å kutte 750 millionar i bistand og ikkje løftar eldreomsorga.

