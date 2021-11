innenriks

Solberg-regjeringa foreslo opphavleg å kutte i ordninga der uføre kan tene litt over 42.500 kroner utan at uføretrygda blir redusert. Støre-regjeringa heldt oppe kuttet i budsjettforslaget sitt. Det ville spart staten for 254 millionar kroner.

I budsjettsemja mellom regjeringa og SV blir likevel kuttet fjerna.

