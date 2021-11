Makspris på 2,77 kroner per kWh for straum tysdag

innenriks

Det viser tal frå nettsidene til straumbørsen Nord Pool. I Søraust-, Sørvest- og Vest-Noreg blir prisen 2,30 kroner per kWh på det høgaste.

Ein kilowattime svarer til ein straumbruk på éin kilowatt over éin time. Dusjar ein i ti minutt, går det med cirka 6,5 kWh, men det avheng av kor mykje vatn dusjhovudet leverer.

Snittprisen i landet vil tysdag liggje på 1,45 kroner per kWh. Det er 90 øre mindre enn måndag og 1,32 kroner meir enn same dagen i fjor.

Den høgaste døgnprisen på straum tysdag finn vi i Midt- og Nord-Noreg på 1,50 kroner per kWh. Deretter kjem Søraust- og Vest-Noreg med ein døgnpris på 1,38 kroner og Vest-Noreg med døgnpris på 1,37 kroner.

Den lågaste kWh-prisen tysdag blir mellom klokka 1 og 2 i Nord- og Midt-Noreg, då på 0,36 kroner. Prisen per kWh blir på sitt lågaste i Søraust-, Sørvest- og Vest-Noreg 0,99 kroner.

Søndag var maks- og minsteprisane i landet på høvesvis 4,18 og 0,37 kroner per kWh. Same dagen i fjor var dei på høvesvis 0,16 og 0,10 kroner per kWh.

(©NPK)