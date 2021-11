Medietilsynet tilrår ikkje digitale avgrensingar for NRK

innenriks

Det kjem fram i Medietilsynets utgreiing om NRK, som dei måndag overleverte til Kulturdepartementet.

– Utgreiinga vår viser òg at NRKs digitale tilbod i nyheits- og aktualitetsmarknaden per i dag ikkje påverkar konkurransen eller publikumstilbodet negativt, og då ser vi heller ingen grunn til å påleggje NRK digitale avgrensingar, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Rapporten konkluderer med at konkurransepresset frå NRK mot nasjonale medium har auka noko sidan førre analyse i 2018, og at NRK no har bytt plass med Dagbladet som VGs næraste konkurrent.

