Melby usikker på om Støre har sine grøne ord i behald

Det er reformene på tannhelse og gratis SFO Venstre-leiar Guri Melby er usikker på korleis skal finansierast på sikt. Ho er òg usikker på om budsjettet er så grønt som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og SV-leiar Audun Lysbakken hevdar.

– Eg meiner at både Støre og Lysbakken oversel den grøne profilen, seier Melby til NTB.

Støre kalla budsjettet eitt av dei grønaste som er lagt fram på mange år.

– Om det her er det grønaste budsjettet på mange år? Eg er veldig usikker på om Støre kan rettferdiggjere den påstanden. Vi har ikkje greidd å sjå at dette gir større utsleppskutt enn det budsjettet til Solberg-regjeringa gjorde. Vi er framleis ikkje i rute til å nå klimamåla, seier Melby.

Ho seier det er positivt at den 26. konsesjonsrunden ikkje blir noko av neste år, men at ho er usikker på om det er ei kursendring eller ei utsetjing.

I tillegg meiner ho store delar av rekninga blir lempa over på næringslivet.

– Eg er litt redd for at dei skyv ein del problem fram i tid. Dei startar på ein del store reformer, tannhelse og SFO er to av dei dyraste løfta dei har komme med. Korleis desse reformene skal finansierast på sikt, meiner eg er svært usikkert, seier Melby.

