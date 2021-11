Oslo Børs stig igjen etter nedturen fredag

innenriks

Fredagen enda med det største fallet i år på grunn av frykt for den nye koronavarianten, men måndag såg det altså litt lysare ut.

Oljeprisen henta seg også inn, og nordsjøolje vart omsett for nesten 76 dollar fatet måndag ettermiddag. Utviklinga skjer, ifølgje Finansavisen, etter at Opec+-møta som skulle haldast måndag og tysdag, vart utsette til seinare denne veka for å evaluere konsekvensane av den nye koronavarianten omikron.

Equinor var den mest omsette aksjen måndag og steig 3,3 prosent, medan Aker BP steig 1,2 prosent. Førstnemnde kunne måndag også kunngjere at selskapet legg ned batteripartnarskapet med Norsk Hydro og Panasonic. Hydro steig 1,4 prosent måndag.

