På tide å sjekke røykvarslaren før brannmånaden desember

innenriks

– Det tek frå 30 sekund til eitt minutt før røykvarslaren blir aktivert, og det tek fem minutt før ein brann i eit rom utviklar seg for fullt. På den tida er det framleis små sjansar for at brannvesenet har nådd fram, seier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i brann- og redningsetaten i Oslo kommune til NTB.

Ein kan aldri garantere seg mot brann, og då er varslinga desto viktigare, understrekar Dalen.

500.000 nordmenn har brannvarslarar som ikkje verkar

Den 1. desember er røykvarslardagen. Det er ikkje ein tilfeldig vald dato. Desember er nemleg månaden med flest brannar i Noreg. Meir fyring, fleire levande lys og meir alkohol er blant grunnane til at det oppstår så mange brannar denne månaden.

Samtidig har rundt 500.000 nordmenn brannvarslarar som ikkje verkar, eller som er plasserte slik at ein ikkje høyrer han når ein søv, eller dersom dørene er lukka, opplyser Dalen.

– Då gir du deg sjølv veldig dårlege odds, seier han.

Han viser til ei kartlegging frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Det er røyken som drep, ikkje flammane

– Røykvarslaren er ein livreddar som alle naturlegvis må ha på plass. Og det er liten tvil om at han også fører til at det kvart einaste år blir redda både liv og verdiar, seier han.

Dalen oppmodar folk til å ikkje berre ha minimumskravet til brannvarsling heime, men tenkje at ein skal bli varsla om brann uansett kva rom ein er i, og at ein skal varslast tidleg nok til at ein kan starte sløkking eller nå å komme seg ut.

– Det er røyken som drep i brann, ikkje flammane, seier Dalen.

Finn rømmingsvegar heime

Dalen tilrår at alle nyttar dagen til å sjekke og eventuelt byte batteri i røykvarslarane.

Brann- og redningsetaten tilrår også å gjennomføre brannøvingar heime. Då bør ein finne rømmingsvegar og bli samde om ein møteplass på utsida av bustaden dersom det oppstår brann.

Det er også lurt å kontrollere brannsløkkjaren – både kvar han er og korleis han fungerer. Brannsløkkingsapparatet bør undersøkjast kvar tredje månad.

Sjekk at manometerpila står på grønt felt, at sikringssplinten sit i, og at det ikkje er sprekkar i slangen.

Pulverapparat bør snuast på hovudet to–tre gonger for å sjekke at pulveret drysser ned i kolben. Husbrannslangar kan testast utandørs eller i badekaret/dusjen.

