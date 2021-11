Raudt reagerer på statsbudsjettet: – Dei aller rikaste kan puste letta ut

innenriks

Sneve Martinussen seier at sjølv om regjeringspartia har snudd fleire av dei usosiale kutta til Høgre-regjeringa, har det raudgrøne budsjettforliket framleis mykje som er grått og også delvis blått.

– Sjølv om feriepengane er redda for neste år, ligg dei over 100.000 som framleis er arbeidsledige, an til å gå ned i inntekt frå nyttår, seier ho til NTB.

– Det opplever vi er i strid med det regjeringsplattforma signaliserte om at korona-krisetiltaka skal vare så lenge det er krise, legg ho til.

Dei aller rikaste kan puste letta ut, seier Sneve Martinussen.

– Regjeringa tviheld på skatteforliket med høgresida og fredar det skattekuttet som har hatt mest å seie for aukande forskjellar, den låge selskapsskatten, som gjer at den rikaste éinprosenten betaler mindre skatt enn mange vanlege arbeidsfolk, seier Raudt-politikaren.

Ho kritiserer òg helsepolitikken, som Raudt meiner fører til at det blir dyrare å vere sjuk neste år, fordi eigendelen på helsetenester blir auka med 461 kroner.

– Og dessverre er budsjettet framleis for tannlaust på tannhelse. Det er ikkje i nærleiken av å leve opp til måla i Hurdalsplattforma om å likestille tannhelsetenesta med andre helsetenester, seier Sneve Martinussen.

