Aktor ber om 18 års fengsel for drapet på Sofie Vo Nguyen i Bergen

– Han ønskte Sofie død og hadde over tid planlagt å drepe henne. Han kvelte henne fordi han ønskte å ta livet av henne. Bevisa lèt etter seg ingen tvil, sa statsadvokat Silje Alsaker Solheim i sluttprosedyren sin tysdag, ifølgje Bergensavisen.

I sluttprosedyren i Hordaland tingrett bad aktor Solheim om 18 års fengsel for den tiltalte 20-åringen.

Det var 26. september i fjor at 20 år gamle Sofie Vo Nguyen vart drepen i leilegheita si i Åsane i Bergen. Mannen som budde saman med Nguyen, har erkjent å ha drepe henne.

Han har forklart i retten at drapet ikkje var planlagt, men at han drap henne då han fekk vite at Nguyen hadde vorte saman med ekskjærasten. Han sa òg at han var hovudstups forelska i Nguyen.

Mannen erkjenner likevel ikkje straffskuld for tiltalepunktet om at han skal ha valdteke Nguyen etter at ho var død – eller medan ho var ute av stand til å motsetje seg handlinga fordi ho var medvitslaus som følgje av kveling.

Han sa i retten at dei to hadde frivillig sex før han drap henne. Det avviser Solheim at kan vere rett.

– Det kan sjåast bort frå at Sofie hadde frivillig sex med tiltalte den aktuelle dagen, sa Solheim.

Ho meiner det må leggjast til grunn at den seksuelle aktiviteten skjedde etter at ho var død, og at tiltalte dermed skal domfellast for likskjending.

