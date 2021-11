Børsen opnar bratt ned

innenriks

Det var på førehand venta at børsen skulle opne negativt. Oljeprisen fall rundt 3 prosent og bidrog til at kronekursen svekte seg.

I tillegg prega auka omikron-frykt utviklinga på dei asiatiske børsane etter at Moderna gjekk ut med ei melding om at vaksinen deira ikkje var like effektiv mot denne nye varianten. Selskapet påpeika at det kunne ta fleire månader før ein har eit tilstrekkeleg omfang av oppdaterte vaksinar, poengterer makroøkonom Kyrre Aamdal i morgonrapporten til DNB markets.

Eit kvarter etter opning låg hovudindeksen på 1.173,7 poeng, etter eit fall på 1,2 prosent.

