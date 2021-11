Bur du med ein smitta, må du i karantene til du har testa negativt

innenriks

Regjeringa kjem no med to innstrammingar i karantene- og isolasjonsregimet for å redusere trykket på helsetenestene, varsla statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) då han tysdag gjorde greie for koronasituasjonen i Stortinget.

* Viss du bur saman med ein som er smitta, må du halde seg i karantene inntil du har fått negativt svar på din eigen koronatest. Det gjeld anten du er vaksinert eller ikkje. For å sleppe karantene må vaksinerte teste seg på nytt innan sju dagar, medan uvaksinerte må teste seg dagleg i sju dagar med heimetest eller annankvar dag med PCR-test.

– For barn er dette ikkje ei plikt, men ei tilråding, understreka Støre.

* Er du sjølv smitta, må du halde seg isolert i fem dagar, ikkje to som har vore gjeldande regel fram til no. Du må òg ha vore feberfri i 24 timar.

– Det vil vere behov for skjerpa tiltak i visse situasjonar. No er vi i ein slik situasjon, sa Støre.