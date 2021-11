Frp vil løyse opp Viken

innenriks

Framstegspartiets fylkestingsgruppe er samde om å stemme for oppløysing av Viken og tilbakeføring til dei gamle fylka, melder Fredriksstad Blad og NRK. Dermed ligg det an til fleirtal for avvikling av Viken, melder begge medium.

Frps gruppeleiar i Viken, Lavrans Kierulf, seier til NRK at dei primært vil stemme for å leggje ned heile det fylkeskommunale nivået. Viss det fell, vil dei stemme for oppløysing av Viken i fylkestinget.

Fylkestingsmedlem Håvard Jensen i Frp gir same opplysningane til Fredriksstad Blad.

– Vi har bestemt oss. Viken Frp vil stemme for oppløysing, seier Jensen.

Både Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og Raudt har i valkampen signalisert at dei ønskjer oppløysing av storfylket, skriv avisa. Saman med Frp har dei til saman 49 av dei 87 representantane til fylkestinget.

Regjeringspartia er samde om å setje i gang ein prosess for å oppløyse Viken viss fylkestinget søkjer om det, står det i Hurdalsplattforma.

Fylkeskommunar og kommunar som er tvangssamanslegne, og som vedtek å sende søknad om oppløysing innan 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

