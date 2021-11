Helseministeren seier framleis ja til julebord

innenriks

– Slik situasjonen er no, meiner vi det er mogleg å gjennomføre julebord, men det er viktig å vurdere situasjonen lokalt. Det er òg svært viktig at alle følgjer smittevernråda som gjeld, og at dei som har symptom, held seg heime, seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagbladet.

Ho svarer på kritikk frå ei rekkje helsespesialistar som meiner at Kjerkol og regjeringa nøler med å setje i verk effektive smitteverntiltak, og dessutan å i uforholdsmessig grad setje sin litt til vaksinasjon. Mellom anna meiner dei at juletida i år kan bli prega av at langt fleire blir alvorleg sjuke.

– Vi har innført fleire tiltak for å få ned smitten og presset på sjukehusa, og vi har vore tydelege på at kommunar med utbrot raskt set inn tiltak for å få kontroll, seier Kjerkol.

Ho meiner situasjonen er ein annan i år enn før jul i fjor då ingen i befolkninga var vaksinerte.

På spørsmål frå VG om juleborda kan gå som normalt, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han kjem tilbake til det frå Stortingets talarstol klokka 10 tysdag formiddag.

