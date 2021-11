Huitfeldt på Nato utanriksministermøte: – Vil styrkje og vidareutvikle Nato

innenriks

Utanriksministrane skal òg diskutere arbeidet med rustningskontroll, Ukraina og Afghanistan og dessutan førebuingane til Nato-toppmøtet i Madrid neste år.

– Regjeringa vil styrkje og utvikle Nato vidare og støttar fullt opp om Natos strategiske konsept og avskrekkingspolitikk, seier Anniken Huitfeldt (Ap).

Under møtet har ho mellom anna møtt EUs høgrepresentant for utanrikssaker Josep Borrell og utanriksministrane frå Georgia, Ukraina, Sverige og Finland.

– Det er brei semje i Nato om at det er viktig med rustningskontroll, arbeid for nedrusting og ikkje-spreiing av kjernevåpen. Noreg vil jobbe for full gjennomføring av Ikkjespreiingsavtalen (NPT). Det er sterk støtte i Nato for arbeidet Noreg leier om å kontrollere at nedrusting faktisk finn stad, seier Huitfeldt.

