Kjerkol: Koronapass klart til bruk onsdag

Tromsø er blant kommunane som har meldt interesse for å ta i bruk koronapasset, men innføringa vart utsett på grunn av personvernutfordringar.

No er omsider ei ny teknisk løysing på plass, opplyste helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på koronapressekonferansen til regjeringa tysdag.

– Den nasjonale, forenkla løysinga er klar klokka 14 onsdag. Det har vore ei teknisk løysing klar til bruk no, men så har ein ønskt denne varianten, sa Kjerkol.

Ho understrekar at koronapasset er meint som eit alternativ til andre smitteverntiltak, slik at kommunar med restriksjonar kan gjere lettar.

I store delar av Europa har koronapass bidrege til å unngå nasjonale nedstengingar. I ei rekkje land har koronapassa vorte ein del av kvardagen ved at ein skannar QR-koden på veg inn på kafear, kinoar og arrangement.

Ifølgje Kjerkol må det meir lovarbeid til for at ein i Noreg skal kunne ta i bruk koronapasset på ein like omfattande måte som i andre land.

– Det jobbar regjeringa med, sa ho tysdag.

