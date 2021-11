Listhaug har sendt nytt brev til stortingsdirektøren

innenriks

Listhaug varsla allereie onsdag førre veke at ho ikkje var fornøgd med svara ho fekk frå Stortingets direktør, Marianne Andreassen, om pendlarbustad-sakene.

Måndag sende ho eit nytt brev med ei rekkje oppfølgingsspørsmål til stortingsdirektøren, med svarfrist førstkommande torsdag. Då skal den nye stortingspresidenten, Masud Gharahkhani, møte dei parlamentariske leiarane for å diskutere oppfølginga av ordningane med pendlarbustad.

Tilbakebetaling

Blant spørsmåla Listhaug vil ha svar på, er kva konsekvensar pendlarbustad-sakene vil få for stortingsrepresentantane det gjeld. Ho spør mellom anna om det er rettsleg grunnlag for å krevje tilbakebetaling eller ikkje.

– Då vi fekk svar på det første brevet til direktøren, gjorde vi det klart at det var to punkt vi ønskte å bore vidare i. Det første er etterspel, der direktøren meiner at det ikkje er saker å følgje opp vidare. Der vil vi vite om det er gjort juridiske vurderingar, seier Listhaug.

I brevet dreg Listhaug parallellar til reaksjonane Nav-brukarar blir møtte med når dei har fått trygdeytingar på feilaktig grunnlag.

– Det er utruleg viktig at Stortinget sikrar at vanlege folk har tillit til systemet vårt, seier ho.

Tok sjølvkritikk

Til slutt vil Frp-leiaren vite kvifor stortingsdirektøren ikkje sjølv har teke initiativ til å endre dagens regelverk dersom det hindrar administrasjonen i å reagere overfor representantar, og ber ho vurdere korleis regelverket har vorte kommunisert til stortingsrepresentantane.

Stortingsdirektør Andressen tok førre veke sjølvkritikk for at regelverket om pendlarbustader kunne vore tydelegare, men påpeika samstundes at representantar har eit eige ansvar for å formidle relevant informasjon.

