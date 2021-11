Oslo hevar beredskapen til nivå 3 på grunn av koronasituasjonen

innenriks

– Omikron-varianten blir no spreidd i verda, og han er truleg allereie i Noreg. Dette får konsekvensar for handteringa i Oslo. Vi hevar no beredskapen i Oslo kommune til nivå 3, noko som er den høgaste beredskapen i kommunen. Det betyr mellom anna at vi set sentral kriseleiing for å sikre effektiv informasjonsdeling og koordinering av innsatsen vår, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på koronapressekonferansen på tysdag.

Oslo kommune opplever for tida dei høgaste smittetala under pandemien. Måndag vart det registrert 831 nye smittetilfelle i Oslo.