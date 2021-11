Politiet har identifisert død kvinne i Trondheim

innenriks

Det opplyser etterforskingsleiar Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Samtidig opplyser han til Nidaros at dei står dei utan tips i saka.

– Om det er fordi vi måndag sa at det ikkje var mistanke om noko kriminelt, veit eg ikkje. Vi håpar no fleire skal bli klare over hendinga, slik at vi får fleire tilbakemeldingar, seier han til avisa.

Kvinna blir beskriven som blond, lys i huda og rundt 184 centimeter høg.

Trøndelag politidistrikt ber alle som var i området Nedre Leirfoss frå midnatt og til klokka 12.30 måndag, om å melde seg.

Dei ønskjer òg tips om hendingar i området og bilar som har køyrt til og frå staden mellom klokka 18 søndag til klokka 12.30 måndag.

– Politiet kan på noverande tidspunkt ikkje sjå bort frå at avdøde kan vere utsett for noko kriminelt, og jobbar ut frå fleire hypotesar. Vi veit at mange går på tur i dette området og håpar å få tips, opplyser Guldseth.

