Raymond Johansen: – Vi kan ikkje stengje ned samfunnet for å vere på den sikre sida

– Vi kan ikkje stengje ned samfunnet for å vere på den sikre sida. Vi må vere opptekne av at det er forholdsmessig, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen tysdag om koronasituasjonen i Oslo.

Samtidig var han tydeleg på at den moglege spreiinga til omikronvarianten i Noreg får konsekvensar for koronahandteringa i Oslo.

– Vi hevar no beredskapen i kommunen til nivå 3, noko som er den høgaste beredskapen i kommunen. Det betyr mellom anna at vi set sentral kriseleiing for å sikre effektiv informasjonsdeling og koordinering av innsatsen vår, sa Johansen.

Vurderer munnbindpåbod

Oslo kommune opplever no det høgaste smittetrykket under pandemien. Måndag vart det registrert 831 nye smittetilfelle i Oslo. Under pressekonferansen vart det gjort klart at kommunen ikkje innfører nye koronatiltak. Samtidig vurderer byrådet munnbindpåbod.

– Vi veit vi går inn i ein periode med trengsel både på kjøpesenter, i butikkar og i kollektivtrafikken. Bruker du munnbind, kan du verne deg sjølv og andre. Dersom munnbindtilråding ikkje er nok, vil vi løpande vurdere å innføre eit påbod, sa Johansen.

Planlegg tredje vaksinedose

Oslo kommune planlegg samtidig at dei under 65 år skal få tilbod om ein tredje vaksinedose frå første veka i januar. Før jul skal alle over 65 år ha fått tilbod om ein tredje vaksinedose.

– Deretter skal alle over 18 år få tilbod om ein tredje vaksinedose innan påske. Eg vil på det sterkaste oppmode alle om å ta den tredje vaksinedosen, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo kommune.

