Solberg kritiserer innreisereglane i regjeringa

innenriks

Det er positivt at regjeringa har komme med nye innreiserestriksjonar som følgje av omikronvarianten, sa Solberg i Stortinget tysdag.

– Samtidig registrerer eg at regjeringa held fast ved fjerninga av innreiserestriksjonar som tredde i kraft natt til fredag, også for Sør-Afrika og landa rundt, sa ho.

Dette er ifølgje Helsedirektoratet ei politisk vurdering, påpeika Solberg.

Ho er òg kritisk til at regjeringa i lita grad pålegg enkelte grupper karantenehotell, men meiner dei lener seg på tillitsbaserte ordningar.

– Eg har lyst til å minne om at vi har erfaringar om at tillitsbaserte ordningar ikkje gav den effekten at folk følgde godt nok opp, sa ho.

Solberg understreka òg at regjeringa bør gjere greie for kvifor dei ikkje følgjer rådet frå helsestyresmaktene.

– I dag innfører ein nasjonale råd som Helsedirektoratet gav for tre veker sidan, sa ho.

(©NPK)