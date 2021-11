Støre: – Noreg har handtert pandemien betre enn dei fleste andre land

innenriks

– Noreg har handtert pandemien betre enn dei fleste andre land. No skal vi klare å halde kontrollen gjennom vinteren, seier Støre om koronasituasjonen til Stortinget.

Støre meiner Noreg har dei beste føresetnadene for å klare å handtere pandemien gjennom vinteren med vaksinasjon, at vi har økonomiske musklar til å halde sjukehus og kommunar i gang, og at vi har gode fagmiljø.

– Vi er på veg inn i ein periode der vi ikkje kan rekne med at smitten blir borte – den må kontrollerast. Målet er at vi kan leve med smitten utan at vi overbelastar helsetenesta eller innfører tiltak som grip for hardt inn i liva våre, seier statsministeren.

(©NPK)