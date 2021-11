innenriks

– Prisen for nedstenginga er godt dokumentert og svært høg, sa Støre då han gjorde greie for koronastrategien til regjeringa for Stortinget tysdag.

Støre avviste at regjeringa vil stengje ned landet igjen og viste til at dei førre rundane med nedstenging kosta mykje både i form av auka arbeidsløyse og psykisk vanhelse.

