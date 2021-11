Tre mistenkte omikron-tilfelle i Ullensaker kommune

innenriks

Kommuneoverlege Einar Kristian Borud seier til kanalen at kommunen førebels ikkje har fått svar på sekvenseringa av testane.

Han opplyser at kommunen vel å sekvensere testane fordi dei mistenkjer omikronsmitte. Å sekvensere eit slikt prøvesvar kan ta fleire dagar.

Oslo lufthamn ligg i Ullensaker kommune, men det er ikkje sagt noko om prøvene som er sende til sekvensering, kjem frå reisande som har komme til Noreg frå utlandet.

Helsedirektoratet definerer mistenkte tilfelle som:

* Personar som testar positivt etter framkomst til Noreg direkte frå eller via mellomlandingar frå eitt av dei åtte landa sør i sørlege Afrika.

* Husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære til ein person som er stadfesta smitta med omikron og som testar positivt.

* Andre som testar positivt, og der sekvensering ikkje påviser deltavarianten.

Omikron-varianten har skapt bekymring over heile verda etter at det fredag vart kjend at mutasjonen har spreidd seg raskt i fleire land i det sørlege Afrika. Ein går ut frå at omikronvarianten er meir smittsam enn deltavarianten, men det har òg komme meldingar om at han gir mindre alvorleg sjukdom.