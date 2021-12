Black Week førte ikkje til auka forbruksgjeld

innenriks

Den usikra gjelda i november auka til 151,3 milliardar kroner og er med det tilbake på same nivå som i august, viser nye tal frå Norsk Gjeldsinformasjon.

– Auken kjem av at bruken av kredittkort aukar. Men Black Week førte ikkje til særleg auke i forbruksgjelda, seier Gry Nergård, forbrukarpolitisk direktør i Finans Norge.

På grunn av høgare reiseaktivitet og Black Week kunne ein ane at mange skulle auke forbruksgjelda gjennom november. Men trass i større aktivitet er det ingen nemneverdig auke i forbruksgjelda.

– Det kan hende at folk held litt igjen og bruker eigne sparepengar. Vi trur nok at dette vil endre seg, og at det blir ein viss auke i desember på grunn av julehandelen, seier Nergård.

Trass i auken tyder tala på at folk er flinke til å betale uteståande ved forfall.

– Dette ser vi ved at renteberande rammekreditt berre har ein liten auke denne gongen.

