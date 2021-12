Kjerkol: Politiet tek stikkprøvekontrollar på grensa

innenriks

Onsdag vart dei første tilfella av koronavarianten omikron påviste i Noreg. Regjeringa har derfor mellom anna stramma inn på innreisetiltaka. Mellom anna må alle som ikkje er vaksinerte, teste seg på grensa.

– Det som er viktig, er at politiet sjekkar testplikta på grensa, sånn at vi får fanga opp dei som ikkje er vaksinerte og den eventuelle smitterisikoen deira når dei kjem til landet, seier Kjerkol til NTB.

– I kor stor grad blir dette følgd opp?

– Politiet har sagt at dei vil gjere stikkprøvekontrollar.

– Kor trygt synest du det er at det berre blir teke stikkprøvekontrollar?

– Det er viktig at det blir opplevd som ei plikt. Dette er jo også noko ein kan bli bøtelagd for, altså at ein ikkje oppfyller testplikta. Men det er viktig at politiet viser at dei følgjer med, slår helseministeren fast.

Testplikta gjeld både norske og utanlandske statsborgarar som ikkje har EUs koronasertifikat.

For eitt år sidan gjekk Arbeidarpartiet hardt ut mot Solberg-regjeringa, som Ap meinte var altfor treg med å innføre tiltak for å hindre importsmitte.

På Kjerkols bord ligg no ei rekkje andre moglege innreisetiltak.

– Det er mellom anna meir omfattande bruk av testing og den typen ting. Men dette vil vi komme tilbake til når vi har gjort ordentlege vurderingar, seier Kjerkol, som ikkje ønskjer å lette meir på sløret akkurat no.

