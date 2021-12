Krisemøte om omikronutbrotet i Øygarden

innenriks

Det skriv Bergens Tidende (BT).

Også Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Statsforvaltaren deltok på møtet.

Kommunen har to stadfesta tilfelle av smitte med omikronvarianten. Tidlegare onsdag vart det klart at kommunen skal sjekke 150 positive koronaprøver for omikronsmitte.

– Førebels går vi tilbake til dagen før dei positive fekk teke prøva si. Avhengig av kva vi finn, må vi sjå om vi skal gå endå lenger tilbake, seier seksjonsoverlege Øyvind Kommedal ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland sjukehus.

Så langt denne veka har 91 personar testa positivt i kommunen. 101 personar er sette i isolasjon.

