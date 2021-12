NTNU-styret behandlar omstridd oppseiingssak

innenriks

NTNU-rektor Anne Borg meiner Eikrem bør seiast opp. Dette skjer etter at tilsetjingsutvalet ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap tidlegare i år vedtok å seie opp Eikrem. Eikrems advokat klaga avgjerda inn for tilsetjingsrådet på fakultetet, som heldt fast ved vedtaket.

– Det finst ikkje noko grunnlag for avskjed. Vi er usamde om faktum i saka, seier Eikrem til Aftenposten.

Om NTNU-styret held fast ved avskjeden, må Eikrem slutte i stillinga si omgåande.

– Om det blir vedteke, så tek eg det vidare til retten, seier han.

Bakgrunnen for saka er mellom anna artiklar publisert i Filter Nyheter i februar i fjor. Der hevdar fleire anonyme kjelder at Eikrem har hatt ein hemmeleg Facebook-konto der han skal ha ytra seg framandfiendtleg.

I oktober i fjor vart Filter Nyheter felt for brot på god presseskikk for to av artiklane som Pressens faglige utvalg meinte var i strid med Ver varsam-plakatens punkt 3.2.

Jussprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo seier han meiner det er feil av NTNU å leggje vekt på ytringane på dei anonyme Facebook-profilane. Han trur NTNU har ei dårleg sak om ho hamnar i retten.

– Terskelen for avskjed er veldig høg. Sjølv om det er han, så har han skrive under pseudonym. Det har ikkje noko med stillinga hans å gjere, seier han til Aftenposten.

(©NPK)