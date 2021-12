Nakstad trur ikkje på vaksinetvang

innenriks

– I Noreg har vi ein tradisjon for frivilligheit når det gjeld vaksinar, og det har eigentleg gagna oss godt i denne pandemien, seier Nakstad til NRK.

Rundt 90 prosent av den vaksne befolkninga her til lands er no fullvaksinert. Noreg er dermed blant landa i verda med høgast vaksineandel, ifølgje Nakstad.

Trur ikkje tvang er løysinga

I Europa slit fleire land med låg vaksineandel og stigande smittetal. Austerrike påbyr innbyggjarane sine å vaksinere seg frå 1. februar, medan Italia har innført eit påbod om at tilsette må vaksinere seg eller risikere å bli permittert. Tyskland påbyr koronavaksine i militæret.

Nakstad trur ikkje vaksinetvang ville fungert i Noreg.

– Eg trur ikkje eit påbod vil gi nokon ytterlegare effekt. Kanskje vil det verke motsett, at folk blir meir skeptiske, og at dei som er i tvil og kanskje vurderer å ta ein vaksine, landar på at dei ikkje tek han likevel, seier Nakstad.

– Fleire testar seg

Smittetala i Noreg skyt fart. Det siste døgnet er det registrert 4.045 koronasmitta personar i landet, ei dobling frå same dag førre veke.

– Det er det høgaste talet vi har sett, og det viser at denne trenden er stigande. Så skal det seiast at folk sannsynlegvis er litt flinkare til å teste seg no enn for ein månad sidan, seier Nakstad til NRK.

– Når vi ser på innleggingsstala òg, så er det klart at smitten har auka meir enn innleggingane. Men det er likevel ein aukande trend, og det har vore det ganske lenge, seier han.

I Oslo er det registrert 762 nye smittetilfelle siste døgn.

