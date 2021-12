Nesna får ikkje eigen høgskule – blir underlagt Nord universitet

innenriks

– Nesna held fram som ein del av Nord universitet. Nord universitet vil lyse ut studieplassane, organisere tilbodet, og det er Nord universitets lærarkrefter og faglege system som skal vareta dette, seier høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Studieplassar innan lærarutdanning og førskulelærarutdanning skal kunngjerast allereie til våren, og studiane startar neste haust. Målet er å dekkje læraretterspurnaden i Nord-Noreg.

I tillegg skal dei i samarbeid med ulike lokale, offentlege og private aktørar sjå kva slags andre tilbod det kan vere mogleg å opprette ved studiestaden.

Borten Moe går ikkje med på at løysinga er eit løftebrot, og meiner det er ei veldig god løysing. Det er ikkje aksjonistane på Nesna samde i.

– Eg opplever at vi held på å bli lurte på nytt, og at Hurdalsplattforma ikkje er verd papiret den er skriven på. Vi kjenner oss brukt. Det står i Hurdalsplattforma at ein skal attskape ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon, seier Jenny Myklebust, som har leidd folkeaksjonen for høgare utdanning på Helgeland.

(©NPK)