No er frihandelsavtalen med Storbritannia klar til bruk

innenriks

Noreg og Storbritannia signerte i sommar ein frihandelsavtale som skal sikre handelssambandet etter at Storbritannia gjekk ut av EU.

Avtalen kan no takast i bruk, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette er gode og etterlengta nyheiter for norske bedrifter og arbeidsplassar. Føresetnadene er no på plass for at handelen med ein av dei viktigaste handelspartnarane våre kan halde fram med å vekse, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i ei pressemelding.

I 2020 eksporterte norske bedrifter varer for nesten 135 milliardar kroner til Storbritannia, medan importen var på om lag 42 milliardar kroner.

