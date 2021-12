Ny smitterekord i Bergen: 234 nye registrerte tilfelle

innenriks

Same dag førre veke vart det rapportert 198 tilfelle. Snittet dei siste sju dagane er 174 per dag, opplyser Bergen kommune.

Så langt er det registrert 14.357 smitta i Bergen.

– Det er positivt at regjeringa har komme med nye tiltak og tilrådingar, og eg ser at dei til liks med oss i Bergen er opptekne av at folk må halde seg heime når dei bur saman med ein som er smitta, og at folk bør bruke munnbind, seier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Onsdag er det 20 innlagde pasientar med covid-19 i Helse Bergen, alle på H​​aukeland universitetssjukehus. To av pasientane får intensivbehandling.

I Bergen har det òg vore to nye koronarelaterte dødsfall. Ved Haukeland universitetssjukehus døydde ein koronasmitta person tysdag. Helse Bergen har no registrert 24 døde pasientar med covid-19.

Same dag var det òg eit nytt koronarelatert dødsfall ved Haraldsplass diakonale sjukehus.

Personen var over 65 år, opplyser sjukehuset til Bergens Tidende og Bergensavisen. Dette var det åttande koronadødsfallet ved sjukehuset.

