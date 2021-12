Ordføraren i Øygarden: – Dette er alvorleg

innenriks

– Dette er alvorleg. Det viser at pandemien ikkje på langt nær er over, sa ordførar Tom Georg Indrevik (H) på ein pressekonferanse i Øygarden kommune onsdag ettermiddag.

To tilfelle av omikronvarianten vart tidlegare onsdag registrerte i kommunen.

Indrevik seier at kommunen no vurderer å innføre nye smitteverntiltak.

– Vi har hatt løpande dialog i kommunal kriseleiing og skal ha eit nytt krisemøte for å vurdere fleire tiltak, seier Indrevik.

Sør-Afrika

Dei to som er stadfesta smitta, har vore på reise i Sør-Afrika. Reisefølgjet bestod av til saman fire personar, og to er smitta.

– Dei beskriv det som ein influensaliknande sjukdom. Dei er i ferd med å friskne til og er ved godt mot, sa kommuneoverlege Bjørg Møllerløkken på pressekonferansen.

Reisefølgjet returnerte til Noreg 20. november, før regjeringa innførte innreisetiltak frå fleire afrikanske land for å hindre spreiing av den nye virusvarianten.

30–40 nærkontaktar

Møllarløkka seier at kommunen har grei oversikt over dei smittedes nærkontaktar. Det har ikkje komme tilbakemeldingar om at nokon av desse er smitta. Totalt dreier det seg om 30–40 personar.

Ordførar Indrevik fortel at omikronsmitten påverkar enkelte av tenestene i kommunen. Mellom anna har ei avdeling i ein barnehage fått beskjed om å teste seg. Ingen barnehagebarn har så langt fått påvist smitte.

Alle nylege koronaprøver i Øygarden skal no testast for omikron, opplyste Haukeland universitetssjukehus onsdag.