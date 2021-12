Oslo kommune stadfestar mistanke om omikronsmitte etter julebord i Scatec

innenriks

Assisterande smittevernoverlege Tine Ravlo i Frogner bydel stadfestar overfor E24 at mistanken om eit større utbrot av omikronsmitte i Oslo stammar frå eit julebord i solenergiselskapet Scatec.

– Vi har ingen kommentar utover det, seier kommunikasjonssjef Stian Tvede Karlsen i Scatec til E24.

Scatec byggjer, eig og opererer solenergianlegg. Selskapet har verksemder i 35 land. Det største kontoret i utlandet ligg i Sør-Afrika.

Ifølgje selskapet var det tilsette til stades som nyleg hadde vore på kontoret i Cape Town. Selskapet vart halde dagen etter at omikronvarianten vart oppdaga av forskarar i Sør-Afrika. Ingen av dei tilsette på festen hadde komme til Noreg frå Sør-Afrika etter dette, ifølgje Karlsen.

Bydelsoverlege Tine Ravlo i Frogner seier til VG at det er «høgt sannsyn» for at dei smitta er smitta med omikronvarianten.

– Vi har eit utbrot på gang der det er gode sjansar for at det er omikronvarianten, seier ho.

Prøvene vart onsdag sende vidare til Folkehelseinstituttet (FHI) for å få stadfesta kva koronavariant dei er smitta med.