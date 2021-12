Studiestart ved Nesna allereie til hausten

innenriks

Dermed kan nye studentar starte på utdanningane allereie hausten 2022.

– Det trur eg er raskare enn nokon både trudde og håpa på, seier høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til NTB.

Det blir likevel som studentar ved Nord universitet studiestad Nesna, og ikkje ved ein eigen, sjølvstendig høgskule i helgelandskommunen.

– Nesna held fram som ein del av Nord universitet. Nord universitet vil lyse ut studieplassane, organisere tilbodet, og det er Nord universitets lærarkrefter og faglege system som skal vareta dette, seier han til VG.

– Vi blir lurt

Aksjonistane på Nesna har kjempa for ein høgskule uavhengig av Nord universitet, noko som også var blant løfta i Senterpartiets partiprogram.

Borten Moe går ikkje med på at dette er eit løftebrot, og meiner det er ei veldig god løysing. Det er ikkje aksjonistleiaren på Nesna samd i.

– Eg opplever at vi held på å bli lurt på nytt, og at Hurdalsplattforma ikkje er verd papiret det er skrive på. Vi kjenner oss brukt. Det står i Hurdalsplattforma at ein skal attskape ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon, seier Jenny Myklebust til VG.

Styret ved Nord universitet vedtok i 2019 å leggje ned Campus Nesna. Borten Moe kjenner seg likevel trygg på at han har universitetet med seg på laget når studiestaden no blir vekt til live igjen.

– Vi har hatt ein konstruktiv og god dialog. Eg opplever at Nord universitet går inn i prosjektet med full gass og fulle ambisjonar om å få det til, seier han til NTB.

Eit politisk ansvar

Borten Moe viser òg til at regjeringa i Hurdalsplattforma understrekar at det å vareta viktige studiestader er eit politisk ansvar.

– Skal aktiviteten takast ned, så er det eit politisk ansvar. Det krev ei regjeringsavgjerd, seier han.

Regjeringa skal vidare sjå på moglegheitene for andre utdanningstilbod i dialog med kommunen, fylkeskommunen og næringslivet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Framover ser vi mange spennande moglegheiter for Nesna. Vi vil mellom anna vurdere å etablere eit nasjonalt senter som skal få ei viktig rolle i å utvikle distriktsbasert høgare utdanning og forsking for heile landet, seier Borten Moe.

– Eigaren bestemmer

Styreleiar Øyvind Fylling-Jensen ved Nord universitet seier at han forventar og føreset eit konstruktivt og godt samarbeid med alle interessentar.

– Regjeringa gjennom Kunnskapsdepartementet er eigaren vår, og det er no ein gong slik at det er eigar som bestemmer. Vi må sjå framover og vere kreative. Det er berre gjennom konstruktiv samhandling og dialog vi saman kan sikre ei god og langsiktig løysing for Nesna, seier han.

Styret skal behandle rammene for oppfølginga i styremøtet 9. desember.

Kostnadene for å rette opp igjen studiestaden seier Borten Moe at han må komme tilbake til. Både lærar- og barnehagelærarutdanninga er ein del av det ordinære studiefinansieringssystemet, men ein del ekstrakostnader erkjenner han at det blir.

– Det er ein prosess og ei rekning som Kunnskapsdepartementet gjer saman med Nord universitet.

(©NPK)