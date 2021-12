Testkapasiteten i Oslo under press

innenriks

– Det er ein enorm pågang ved dei tre kommunale teststasjonane no og eit veldig trykk, seier Fagforbundets hovudtillitsvalde i helseetaten Stig Berntsen til Dagsavisen.

Han meiner at den kapasiteten kommunen har berekna, no er under press. Det er tre kommunale teststasjonar i Oslo i tillegg til dei mobile teststasjonane i nokre av bydelane. Også private aktørar utfører testar på oppdrag frå Oslo kommune.

Dei tre teststadene har ulik kapasitet. Det fører til at osloborgarane kan oppleve å ikkje bli tildelt den næraste teststaden når dei bestiller time.

– Helseetaten arbeider kontinuerleg med tiltak for å sikre at innbyggjarane får eit tilbod om test så raskt som mogleg ved behov, men det må i periodar med stor pågang påreknast noko ventetid, skriv testkoordinator Silje Thorkildson i ein e-post til Dagsavisen.

