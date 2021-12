Børsen gjekk ned nesten 1 prosent torsdag

innenriks

Hovudprisindeksen henta seg med det inn frå eit fall på nesten 2 prosent tidlegare på dagen. Børsen var prega av oljeprisfall og påvist omikronsmitte i Oslo, men fallet vart redusert i den siste timen før stengjetid, skriv Dagens Næringsliv.

Torsdag melde Opec+ at dei har bestemt seg for å halde seg til dei allereie vedtekne planane om å auke produksjonen med 400.000 fat per dag i januar.

I 17-tida torsdag ettermiddag låg prisen på eit fat nordsjøolje på 69,90 dollar, ein oppgang på 1,47 prosent.

Equinor var som vanleg mest omsett og gjekk i null. Autoshore Holding steig med 2,6 prosent.

Blant dei mest omsette aksjane torsdag var det Nordic Semiconductor som sokk mest med eit fall på 6 prosent. Yara International (-2,8 prosent) og Kahoot (-5,13 prosent) sokk også kraftig.

(©NPK)