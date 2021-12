Bondelaget: Auka gjødselprisar kan gi høgare matprisar

innenriks

Auken fører til at bønder må betale rundt 50 prosent meir for gjødsel enn kompensasjonen i statsbudsjettet – som vart avtalt i tilleggsforhandlingane.

Leiar i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, seier til Nationen at mange bønder har kjøpt gjødsel frå sommaren til no, men at det blir ein vanskeleg situasjon for dei som framleis ikkje har kjøpt.

Resultatet kan bli mindre avlingar, trur Gimming.

Store aktørar har stengt ned delar av produksjonen, noko han meiner er ein indikasjon på at dei ikkje trur det er mogleg å ta ut kostnadsveksten i form av auka prisar.

– Det er truleg mange som tel på knappane om dei skal gjødsle. Det får konsekvensar for avlingane og i neste runde tilgangen på mat og matprisane. Dette vil skape effektar som ikkje går over med det første, seier Gimming.

Ifølgje gjødselprodusenten Yara er det energiprisane, og særleg gassprisen, som har drive opp prisen dei siste månadene. Også handelsrestriksjonar speler inn.

– Gjødsel er eit veldig energiintensivt produkt. Når gassprisen er tredobla dei siste månadene, så gir det ekstremt høge prisar, seier marknadssjef i Yara, Anders Trømborg.

Han seier han ikkje kan sjå teikn til at prisane vil gå ned med det første.

(©NPK)